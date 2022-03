PRF apreende 9 kg de oxi dentro de painel de veículo no interior do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã da última quarta-feira (23), aproximadamente 9 quilos de oxi, que estavam escondidos dentro do painel de um veículo abordado pela equipe de fiscalização, no quilômetro 153 da BR-316, no município de Capanema, região do nordeste paraense.

VEJA MAIS

Durante a abordagem, o condutor do veículo, que não teve seu nome divulgado pelos policiais, apresentou nervosismo e relatos incoerentes acerca do seu itinerário e das razões da viagem, levantando suspeitas da equipe, que iniciou buscas minuciosas no interior do automóvel.

Após as buscas, foram encontrados nove tabletes de oxi, acondicionados no interior do painel frontal, pesando aproximadamente 1 quilo cada. Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Capanema para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas. A apreensão gerou um prejuízo em torno de R$ 45 mil para o crime organizado, conforme apurou a Polícia Rodoviária Federal.