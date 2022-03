Homens são presos em flagrante com óxi e maconha, em Tailândia

A Polícia Militar do Pará prendeu, na última segunda-feira (28), dois homens envolvidos com tráfico de drogas, no município de Tailândia, nordeste paraense. Foram encontrados em posse dos indivíduos 273 porções e duas pedras de óxi, 33 porções de skank, além de dois aparelhos celulares. Com informações do site Debate Carajás.

Segundo a PM, denúncias anônimas informaram que três homens comercializavam drogas em uma residência abandonada na Vila Macarrão. Em seguida, uma guarnição da polícia foi até o local para checar a situação.

Ao perceberem a chegada da viatura, um dos suspeitos fugiu do local. Já os outros dois foram capturados, e assim como o material apreendido, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para realização dos procedimentos cabíveis