Mototaxista morre após ser atropelado por caminhão no bairro Curió-Utinga; suspeito fugiu sem ajudar

Um mototaxista, ainda não identificado, morreu atropelado por um caminhão na tarde desta quinta-feira (1º) no bairro Curió-Utinga, em Belém. De acordo com o acionamento da Polícia Científica do Pará (PCP), a vítima conduzia a moto pela avenida João Paulo II, sentindo Ananindeua, quando acabou sendo atingida pelo veículo de grande porte. O homem morreu no local e o caminhoneiro fugiu sem prestar ajuda.

Pessoas próximas do local do acidente ainda tentaram socorrê-lo, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos. Ele pilotava uma moto, de cor branca e modelo não informado, com a placa QVQ 7B36.

Peritos criminais da PCP foram até o local para remover o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) e investigar a cena do crime. Exames necroscópicos devem ajudar a Polícia Civil (PC) na elucidação do caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para as polícias Civil (PC) e Militar (PM). A reportagem aguarda retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na localização do caminhoneiro podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.