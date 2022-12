Homem de 52 anos morre ao receber descarga elétrica, em Santarém

Um homem de 52 anos morreu após receber uma descarga elétrica, no município de Santarém, no oeste do Pará. O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira (30). As informações são do jornal O Impacto.

Roberto Lopes da Costa cavava um poço, por volta das 16h40, na rua São Cristóvão, entre as avenidas Rosa Passos e Mendonça Furtado, no bairro Prainha. Segundo as informações disponíveis, ao puxar um ferro acabou tocando em uma rede de alta tensão, recebendo a descarga elétrica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local, mas Roberto não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. Roberto residia no bairro Santo André e deixou quatro filhos.

