Pedreiro é eletrocutado em obra no bairro da Sacramenta

O pedreiro Edmilson Oliveira, de 60 anos, foi eletrocutado enquanto trabalhava em uma obra em um prédio comercial localizado na travessa Barão do Triunfo, n° 476, entre a avenida Senador Lemos e o Canal do Pirajá, no bairro da Sacramenta. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (5).

VEJA MAIS

Vizinhas viram o momento em que ele estava rebocando uma parede, usando uma barra de ferro, e o instrumento encostou na fiação elétrica. Havia outro trabalhador no local que não se envolveu no acidente e estava em choque. Familiares foram até o local do acidente enquanto a perícia era feita por agentes da Polícia Científica.

Matéria em atualização.