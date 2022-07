Trabalhador sofre descarga elétrica e morre em Paragominas

Um homem identificado como Francisco das Chagas, de 48 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava, na tarde desta quinta-feira (14), em Paragominas, sudeste do estado. O acidente aconteceu nas dependências da empresa para qual a vítima prestava serviços, que vende painéis de MDF (Medium-density fiberboard), placa de fibra de média densidade derivada da madeira. As informações do site BO Paragominas.

De acordo com informações repassadas ao portal @boparagominas, a vítima ainda chegou a ser levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não conseguiu resistir e morreu.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML), órgão que integra o Centro de Perícias da Polícia Científica, removeu o corpo de Francisco para submetê-lo à necropsia, exame que vai determinar a causa e as circunstâncias da morte. O resultado deve ser sair dentro de 30 dias.

A empresa em que Francisco trabalhava emitiu nota lamentando a morte do funcionário. Nas redes sociais, colegas de trabalho, amigos e conhecidos manifestaram pesar pelo trágico acidente.