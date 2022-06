Homem tenta furtar cabo elétrico e fica em estado grave após explosão; vídeo

Uma tentativa de furto, na cidade de Bauru (SP), quase acabou em tragédia. Um homem está internado em estado grave após tentar roubar um cabo elétrico, que resultou numa explosão. A ação foi gravada por uma câmara de segurança enquanto ele e outro suspeito mexem na fiação que abastece o Terminal Rodoviário do município. As informações são do portal UOL.

A prefeitura de Bauru informou que aconteceu um curto-circuito, que resultou na explosão, e o homem sofreu uma descarga elétrica de aproximadamente 13 mil volts. O terminal e parte de um bairro ficaram sem energia após o incidente. No vídeo é possível perceber que os dois homens são atingidos pela explosão, mas apenas um consegue correr para longe do fogo.

Segundo o secretário Leandro Dias Joaquim, a tentativa aconteceu entre 14h e 15 e a luz foi restabelecida na região entre 19h e 20h. Um dos homens está preso enquanto o outro está internado em estado grave. A identidade dos suspeitos não foi revelada.