Fio de alta tensão se solta de poste e três pessoas morrem eletrocutadas

Três pessoas morreram após sofrerem um choque elétrico na manhã de terça-feira (21). Um fio de alta tensão se soltou do poste e causou a descarga elétrica em uma mulher e dois homens, em Jaboatão dos Guararapes (PE). As informações são do G1 Pernambuco.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), morreram o mecânico Jonas Eduardo Lima da Silva, de 23 anos; a sogra dele, Leiza Valéria da Conceição Silva, de 51 anos; e o entregador de água Nivaldo Batista de Albuquerque, de 65 anos.

O motorista de caminhão Givanildo Francisco, de 48 anos, que mora na área, disse que conhece o mecânico, que trabalha em uma loja de bicicletas no bairro. "Eu conhecia o menino de vista. Ele era sobrinho do dono de uma loja de bicicleta daqui, lugar conhecido. Quando passei lá de manhã, indo para o trabalho, fiquei muito chocado", contou.

Testemunhas afirmam que um segundo fio chegou a se soltar do mesmo poste. No entanto, esse caiu em direção ao canal que fica na rua onde a tragédia aconteceu. Ainda segundo populares, havia chovido pouco antes das vítimas serem eletrocutadas.

Ainda segundo os bombeiros, além dos agentes do CBM, estiveram no local equipes da Polícia Militar (PM), da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística (IC). A prefeitura de Jaboatão dos Guararapes informou que não houve acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A informou que foi acionada para isolar a área do acidente até a chegada dos órgãos competentes. A PC afirmou que enviou equipe, juntamente com a perícia da Polícia Científica.

A empresa responsável pela rede elétrica, Neoenergia Pernambuco, por meio de nota, lamentou o acidente e disse que "está apurando as causas da ocorrência e está auxiliando as autoridades competentes". Ainda, que "se coloca à disposição para prestar todo o apoio necessário às famílias". O fornecimento de energia da região foi interrompido para a realização dos reparos na rede elétrica.