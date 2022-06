Tragédia: dois jovens morrem após descarga elétrica de fio caído na via em Oriximiná

Um acidente com fiação elétrica caída em via pública provocou a morte de dois jovens em Oriximiná, oeste do Pará, na noite desta quinta-feira (9). A dupla seguia em uma motocicleta e passou por cima do fio elétrico de alta tensão causando a descarga de energia de imediato, causando o óbito no momento do acidente. As vítimas foram identificadas com os primeiros nomes de Natan e Daniel.

O Corpo de Bombeiros Militares foi acionado, mas ao chegar no local do acidente, na rua João Batista de Oliveira, já não foi possível realizar nenhum internação clínica. Testemunhas relataram a equipe do Corpo de Bombeiros que tudo foi muito rápido. "Quando arrebentou o fio elétrico de alta tensão os dois trafegavam em uma moto e foram atingidos por uma descarga elétrica, vindo assim à obito”, relatou.

Uma equipe da Equatorial esteve no local e a empresa afirmou, por nota que "...lamenta profundamente o acidente ocorrido com os dois jovens e informou que esteve no local para regularizar a situação do cabo rompido o mais rápido possível".

"A distribuidora informa ainda que está investigando o caso e orienta que as pessoas mantenham distância caso constatem algum cabo elétrico no chão. A empresa reforça que situações como esta devem ser comunicadas através dos canais de atendimento da Equatorial Pará, que além da atendente virtual Clara disponibiliza aos consumidores sua central de atendimento 24h, por meio do número 0800 091 01 96, site (www.equatorialenergia.com.br) e aplicativo (Equatorial Energia), o qual está disponível para dispositivos Android e IOS", concluiu a nota da empresa.