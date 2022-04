Como soltar pipa? Veja as manobras e entenda por que cerol é crime

As brincadeiras de soltar pipas, ou papagaios - como é muito conhecida - causaram mais de 1.300 interrupções de energia no Pará, somente nos primeiros meses de 2022. No entanto, a preocupação vai além dos prejuízos materiais - caso algum eletrodoméstico seja danificado com as quedas de energia. O que também deixa as autoridades em alerta são os acidentes que ocorrem, tanto com quem está “empinando”, quanto com as pessoas que estão ao redor e podem ser afetadas.

Uma das principais orientações para quem gosta de soltar pipas é fazer isso longe de rede elétrica, em locais livres onde não exista nenhum tipo de cabo de energia. Essa dica é importante devido um registro de mais de 8.959 ocorrências de danos na fiação elétrica, em 2021. Apesar da diversão, a brincadeira de empinar pipa pode ser muito perigosa, se não for levada a sério e feita com devidos cuidados.

Quais são os principais riscos ao soltar pipas?

A brincadeira de empinar pipa pode ser perigosa, tanto para o quem brinca, quanto para pedestres e, principalmente, ciclistas e motociclistas. Entre os principais riscos listados pela Equatorial Energia estão:

Interrupção do fornecimento de energia elétrica, que ocorre devido o rompimento dos cabos pelas linhas que usam cerol;

Pipas enroscadas nas redes elétricas podem provocar desgastes nos fios e levar a curtos-circuitos;

A tentativa de resgatar uma pipa enroscada na fiação pode provocar choque de até 13.800 volts.

Quais os riscos do cerol ao empinar pipa?

O uso do cerol (mistura de cola, limalha e vidro moído) ou da “linha chilena” é considerado crime - segundo o Código Penal Brasileiro capitulado nos artigos 129, 132 e 278, e o artigo 37 da Lei das Contravenções Penais. Além disso, ela também pode provocar:

Curtos-circuitos e choques : devido a limalha de ferro, um dos componentes presentes na formulação do cerol;

: devido a limalha de ferro, um dos componentes presentes na formulação do cerol; Cortes em ciclistas, motociclistas e a população em geral: o alto teor cortante desse tipo de linha pode provocar sérios acidentes.

o alto teor cortante desse tipo de linha pode provocar sérios acidentes. Mutilações e mortes: Esse tipo de linha também pode provocar ferimentos irreversíveis às pessoas.

Como soltar pipa de maneira segura?

Não soltar pipas em canteiros centrais de ruas, avenidas, rodovias ou qualquer lugar onde exista fluxo de veículos;

Linhas metálicas não devem ser usadas no lugar da linha comum. Nunca use cerol ou a linha “chilena”, elas são proibidas por lei e causam acidentes;

Não utilize papel alumínio na confecção da pipa. É perigoso, pois este material em contato com os fios provoca curtos-circuitos;

Caso a pipa enrosque nos fios, é melhor desistir do brinquedo. Tentar recuperá-la representa sério risco, assim como tentar remover a pipa com canos ou bambus;

Não solte pipa em tempo nublado, principalmente se tiver com chuva. Ela pode funcionar como para-raios, conduzindo energia;

Não é indicado subir nas lajes das casas para empinar pipa, qualquer distração pode causar uma queda;

Tenha cuidado com ciclistas e motociclistas, pois as linhas não podem ser vistas e linhas de cerol ou reforçadas podem causar graves acidentes.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)