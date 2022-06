Jovem de 22 anos é eletrocutado enquanto instalava poste de energia no oeste do Pará

Um jovem, identificado como Fábio Rebouças Oliveira Neto, de 22 anos, foi eletrocutado neste domingo (12), enquanto instalava um poste no município de Belterra, região oeste do Pará. As informações são do Debate Carajás.

Familiares da vítima disseram que cinco pessoas estavam participando do trabalho e foram atingidas pela descarga elétrica. O poste tinha, aproximadamente, oito metros de comprimento.

Fábio era mecânica e morreu no local e as outras pessoas foram encaminhadas ao hospital da cidade. Não foi divulgado o estado de saúde dos outros trabalhadores.

Em nota enviada a redação integrada do O Liberal, a Equatorial Pará lamentou o ocorrido e disse que equipes técnicas estiveram presentes no local apurando as causas do acidente e fazendo o levantamento das informações.

"A Equatorial Energia reitera que pessoas não habilitadas jamais devem realizar qualquer tipo de intervenção na rede elétrica, pois há o risco de acidentes graves e até mesmo fatais", afirmou a empresa.

A distribuidora orienta aos clientes, que em casos como este, registrem as ocorrências em seus canais de atendimento: 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.