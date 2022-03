Homem morre eletrocutado dentro de supermercado em Altamira

​Um homem, identificado como Robson Lima Freire morreu eletrocutado enquanto trabalhava em um supermercado localizado no bairro do Mutirão, em Altamira, sudoeste do Pará. O caso foi registrado na última segunda-feira (14). As informações são do portal Debate Carajás.

De acordo com informações de populares, a vítima consertava as instalações elétricas do estabelecimento quando escorregou da escada e, na tentativa de evitar a queda, se segurou nos fios de alta tensão. A vítima acabou recebendo uma descarga elétrica e morreu no local.

As polícias Militar e Civil foram acionadas e encaminharam equipes ao local. Constatada a morte de Robson, profissionais da Polícia Científica do Pará (PCP) fizeram os trabalhos periciais e removeram o cadáver ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na Polícia Civil, que instaurou inquérito para apurar o fato.