Operador de máquina agrícola é eletrocutado em cidade paraense

Na tarde da última terça-feira, 28, um trabalhador rural, identificado apenas como Fábio, morreu em um acidente de trabalho em Santa Maria das Barreiras, no extremo sudeste do Estado, já na fronteira com o Tocantins. O homem estava operando uma máquina agrícola quando o equipamento encostou na fiação elétrica, fazendo com que o trabalhador morresse por conta da descarga elétrica.

Segundo as informações confirmadas junto à Delegacia de Polícia Civil e a Prefeitura do município, o operador de máquina agrícola morreu pela manhã, em uma fazenda na região conhecida como Rio Preto, no distrito Casa de Tábua, zona rural do município. Uma parte da máquina pulverizadora de defensivos agrícolas (agrotóxicos) encostou nos cabos da rede de energia elétrica, causando a morte do operador da máquina por eletrocussão.

Ainda segundo a Polícia local, o gerente da fazenda foi intimado a depor sobre o caso, e foi ouvido oficialmente na delegacia. O corpo de Fábio foi removido pela funerária local e entregue à família, que fez o traslado para Redenção, em uma viagem de 150 km, para que ele fosse velado e sepultado onde morava.