Homem morre eletrocutado ao tentar furtar cabos elétricos, na Campina

Nas redondezas do bairro da Campina, “Garrincha” era conhecido pela prática de furtos de fios elétricos dos estabelecimentos comerciais. Na noite deste domingo (23), no que seria mais um dos crimes que cometeu, o homem morreu supostamente eletrocutado ao tentar subir em um poste de energia para furtar novos cabos elétricos. Tudo aconteceu na travessa Leão XIII, entre as ruas Gaspar Viana e Santo Antônio.

A Polícia Militar esteve no endereço para apurar as primeiras informações. Em seguida, o cadáver de “Garrincha”, que ficou jogado ao chão, foi periciado e removido por profissionais da Polícia Científica do Pará (PCP) ao Instituto Médico Legal (IML). Há informações de que o homem seria pessoa em situação de rua, o que ainda não foi confirmado por nenhuma fonte oficial.