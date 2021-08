Em Belém, homem morre após descarga elétrica enquanto podava árvore

Um homem, que ainda não teve identidade divulgada, morreu após sofrer uma descarga elétrica, no início da tarde deste sábado (14), na travessa 3 de Maio, entre as avenidas Conselheiro Furtado e Gentil Bitencourt, no bairro da Cremação, em Belém.

Segundo informações, a vítima estaria cortando uma árvore, quando o terçado que ele estava encostou na fiação. A árvore fica em frente a um prédio localizado no perímetro. Na portaria, ninguém quis comentar sobre o fato.