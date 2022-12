Corpo encontrado boiando no Rio Tapajós é reconhecido por familiares em Itaituba

O corpo encontrado boiando no rio Tapajós em Miritituba, distrito de Itaituba, foi identificado por familiares na manhã desta sexta-feira (2) como sendo de Cleydson Leite, de 33 anos. A principal suspeita é de que a causa da morte tenha sido afogamento, mas a hipótese segue sem a confirmação da polícia. O corpo foi localizado na manhã do dia anterior. Com informações do Portal Giro e Plantão 24 Horas News.

Apesar da identificação, os parentes não souberam dizer explicar o que pode ter levado a morte de Cleydson. O corpo do homem não apresentava sinais de violência quando foi localizado por moradores de Miritituba.

A família compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade e reconheceram a vítima. Eles foram orientados a comparecerem à 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal na quinta-feira (1º), a Polícia Civil (PC) disse que o caso é investigado pela Seccional Urbana do município de Itaituba. “Diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações e identificar a causa da morte”, diz o outro trecho do comunicado.