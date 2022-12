'Bucheirinha' é morto em troca de tiros com a PM durante intervenção em Santarém

Um homem, identificado apenas pelo apelido "Bucheirinha", morreu durante intervenção da Polícia Militar para combate ao tráfico de drogas, no bairro Santarenzinho, em Santarém, no oeste do Pará. O caso ocorreu no final da tarde de ontem (1º). Ele teria trocado tiros com policiais, quando foi atingido.

Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o local e encaminharam a vítima para uma unidade de saúde do município, mas ele não resistiu aos ferimentos da bala e veio à óbito.

A Redação Integrada d'O Liberal solicitou informações à Polícia Civil sobre as investigações do caso e aguarda um retorno.