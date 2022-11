Suspeito de atirar em viatura da PM morre em confronto com a polícia na Terra Firme

Carlos Eduardo Cucco Barcelos morreu em confronto com a Polícia Militar (PM) na tarde desta segunda-feira (14) no bairro da Terra Firme, em Belém. O suspeito, que morreu no tiroteio, estava acompanhado de um comparsa e eles teriam atirado contra uma viatura da PM na noite de domingo (13).

Agentes do 20º Batalhão de Polícia Militar (20º BPM) realizavam rondas no conjunto Liberdade II, que fica no bairro onde o caso foi registrado. Os militares avistaram uma dupla de suspeitos que teriam atirado contra uma viatura da PM.

A polícia tentou abordar os suspeitos, mas os homens sacaram armas de fogo e atiraram contra os PMs. Os policiais revidaram e conseguiram atingir um deles. Carlos foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a PM não informou quais procedimentos foram realizados com o segundo envolvido no tiroteio.

Uma arma de fabricação caseira foi apreendida pela polícia e levada à Seccional Urbana de São Brás, onde a ocorrência foi registrada.

