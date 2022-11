Dupla morre após invadir igreja, fazer fiéis reféns e trocar tiros com a polícia em Marituba

Dois homens, cujas identidades ainda são desconhecidas, morreram após troca de tiros com policiais militares, dentro da Igreja Assembleia de Deus de Anápolis, em Marituba, na região Metropolitana de Belém (RMB), segundo confirmou a Polícia Civil (PC). O caso ocorreu na noite do último domingo (13), por volta das 21h40, no bairro Almir Gabriel. Um policial, a mulher que acompanhava a dupla e um fiel que assistia ao culto ficaram feridos.

Conforme as informações repassadas pela PC, tudo começou depois que os criminosos fugiram de uma abordagem da Polícia Militar, iniciando o confronto a tiros contra os agentes. Em seguida, dois deles entraram na igreja, deixando os frequentadores do local bastante assustados. Algumas das pessoas que acompanhavam culto ainda chegaram a servir de escudo humano para os dois indivíduos.

A dupla resistia em se entregar, atirando contra os militares, no entanto, foram atingidos e não resistiram aos ferimentos, morrendo no local. De acordo com a Polícia Civil, a mulher suspeita de envolvimento no crime foi levada à seccional de Marituba junto com as armas utilizadas pelos criminosos. Segundo a nota divulgada nesta segunda-feira (14), pela Assembleia de Deus de Anápolis, o fiel baleado segue sedado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e aguarda pela liberação de um leito para ser transferido. Com a dupla foram aprendidos dois revólveres e uma pistola. Os armamentos foram apresentados na a Seccional de Polícia Civil de Marituba.

Um dos suspeitos era foragido do sistema penitenciários desde 2017

Segundo a PM, os agentes constataram que um dos suspeitos – que não teve o nome revelado – era foragido do sistema penitenciário desde 2017. As autoridades não especificaram por qual crime o envolvido teria sido detido anteriormente.

O que disse a Polícia Civil

Leia a nota na íntegra:

A Polícia Civil informa que um grupo suspeito de assalto fugiu da abordagem da Polícia Militar e efetuou disparos contra os agentes. Os suspeitos invadiram uma igreja e fizeram reféns. Dois assaltantes foram atingidos e não resistiram. Um policial, a mulher que estava com a dupla e uma pessoa que estava no culto ficaram feridos e foram levados para atendimento. O caso foi registrado na Seccional do município de Marituba. A suspeita envolvida no assalto foi apresentada junto com as armas utilizadas pelos criminosos.

Igreja onde aconteceu o crime se prenunciou e pediu corrente de orações

A Assembleia de Deus de onde o crime ocorreu divulgou uma nota sobre o caso. No comunicado, a igreja apontou ter sido um “atentado”. O fiel foi socorrido à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA)do bairro Almir Gabriel. A Assembleia ainda pediu uma corrente de orações. “Pedimos as vossas orações por todos os membros de nossa igreja. Grande foi o livramento de Deus sobre todos que estavam presente”, diz o final da nota.