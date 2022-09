Mulher é flagrada usando carrinho de bebê para esconder sacrário que roubou de igreja

Uma mulher e dois homens invadiram a igreja Nossa Senhora Aparecida, em Franca, São Paulo, para roubar o sacrário do local. A câmera de segurança da entrada da igreja flagrou o momento em que a mulher sai pela porta de entrada usando um carrinho de bebê para esconder o objeto roubado. O crime ocorreu na tarde de quarta-feira (21).

Na filmagem, é possível ver o momento em que os dois homens saem da igreja e, alguns minutos depois, a mulher deixa o local empurrando o carrinho de bebê, coberto por uma fralda branca, e vai em direção à rua. Veja:

O objeto roubado é feito de mármore e utilizado para guardar as hóstias oferecidas aos católicos durante as missas. Um dos funcionários da paróquia percebeu a ausência do sacrário no final do dia, momento em que fechava a igreja, ao encontrar pedaços de mármore quebrados e espalhados pelo chão.

A administração da paróquia usou as redes sociais para informar que o objeto foi encontrado pela Polícia Civil em uma das ruas da cidade de Franca. “O sacrário roubado foi recuperado todo quebrado. Das partículas consagradas [hóstias] que estavam dentro algumas foram consumidas por usuários de drogas e outras jogadas no chão que foram lavadas pela chuva”, disse.

Pedaços do sacrário foram encontrados na mesma noite em que ocorreu o furto (Divulgação/Facebook/Paroquia N. Sra. Aparecida)

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)