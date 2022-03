Suspeito é preso após invadir igreja e roubar celulares de pastores, em Parauapebas

O suspeito Ricardo Ribeiro Pereira, foi preso, na manhã deste domingo (13), após invadir uma igreja e levar celulares de pastores, no bairro Cidade Jardim, próximo da PA-275, em Parauapebas, sudeste do Pará. As informações são do Debate Carajás.

De acordo com informações de testemunhas, os militares foram acionados por populares para comparecer no bairro Novo Brasil, na divisa com o bairro Amazônia, pois um suposto ladrão havia sido capturado. De imediato, a guarnição se dirigiu até o local, onde constatou a informação, encontrando o homem que foi detido.

A PM também foi informada que Ricardo Pereira havia cometido um roubo em uma igreja, e que ele teria subtraído alguns aparelhos celulares de pastores, colocando a mão sobre a cintura, para simular que estava armado. A polícia não divulgou balanço quanto aos prejuízos que o suspeito teria provocado às vítimas do assalto ao templo religioso.

Diante dos fatos, o acusado recebeu voz de prisão após ser reconhecido pelas vítimas e foi conduzido à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde segue à disposição da justiça.