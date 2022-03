Jeová é preso ao tentar arrombar igreja, mas é pego por moradores da área

A Polícia Militar do Pará prendeu um homem, identificado como Jeová R. Carvalho, no momento em que ele tentava arrombar a igreja católica de Santa Luzia, localizada na rua Iriri, no bairro Rui Pires, no município de Novo Progresso, no sudoeste paraense. O caso foi registrado na última segunda-feira (7). O suspeito foi flagrado por moradores, que acionaram a PM. Com informações do site Folha do Progresso.

De acordo com testemunhas que moram nas proximidades do templo religioso, Jeová estava em posse de uma barra de ferro, forçando as portas da igreja. O barulho, incomum na rua Iriri, foi o que chamou atenção da vizinhança.

Ao chegar no local, a polícia realizou a prisão em flagrante do homem. Ele não resistiu e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, onde ficou preso à disposição da Justiça.