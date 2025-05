'Pulmão de Ouro’ é recapturado suspeito de assaltar influencer no oeste do Pará

José Victor Castro da Silva, mais conhecido como ‘Pulmão de Ouro’, foi preso pela Polícia Militar após ficar meses na condição de foragido em Santarém, oeste do Pará. O investigado foi recapturado na tarde de terça-feira (6/5), no bairro Urumari, após buscas policiais. Ele também era suspeito de cometer um assalto contra a influencer Jade Miehrri.

Segundo a PM, o mandado de prisão contra o suspeito era pelo crime de roubo. Ele foi capturado após denúncias anônimas que apontavam que um homem foragido do sistema prisional estava saindo do ‘Campo do Zico’ e indo em direção a uma residência no bairro Urumari. Por volta das 18h15, os agentes montaram uma ação e foram ao local.

Ao chegarem ao endereço, falaram com a avó do suspeito. Ela confirmou as informações obtidas pelos policiais e ainda entregou uma tornozeleira que havia sido rompida por ele. Imediatamente, José Victor recebeu voz de prisão e em seguida foi encaminhado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Após os procedimentos cabíveis, ele foi transferido para o Complexo Penitenciário de Santarém, onde ficará à disposição da Justiça.

Em nota, a PC informou "que a prisão, em cumprimento a mandado expedido pela Vara de Execução Penal do município, foi registrada na Seccional Urbana de Santarém, na terça-feira, 6".

Assalto a influencer

O roubo contra a influencer Jade Miehrri ocorreu no dia 28 de abril, no bairro Santíssimo. A vítima havia acabado de entrar no próprio carro quando foi abordada pelo suspeito. Na ocasião, o homem armado levou joias e aparelho celular da vítima. Após o assalto, o suspeito fugiu com outro comparsa em uma motocicleta.

A vítima, por conta própria, conseguiu recuperar apenas seu celular. Ela ainda gravou um vídeo e compartilhou nas redes sociais contando como fez para obter seu aparelho de volta.