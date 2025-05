Após 19 dias presa, influenciadora Noelle Araújo é solta: ‘Estamos só comemoração’

A influenciadora digital Noelle Maria de Araújo Lopes foi solta nesta terça-feira (6) por decisão da Justiça paraense. Ela comemorou a liberdade ao lado de familiares, amigos e de sua equipe de advogados. Em suas redes sociais, Noelle Araújo, como é conhecida, compartilhou registros do reencontro com pessoas próximas e mostrou um churrasco realizado em sua residência. “Por aqui, estamos em comemoração”, disse Noelle em um dos vídeos, enquanto filmava o pai assando carnes na churrasqueira.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou que recebeu e cumpriu, nesta terça-feira (6), “o Alvará de Soltura em favor de Noelle Maria de Araújo Lopes”. Ainda de acordo com a secretaria, o influenciador Gleison Lima Soares, conhecido como “Mago das Unhas”, segue sob custódia do sistema prisional.

Noelle estava presa desde o dia 17 de abril, quando foi detida pela Polícia Civil durante a Operação “All In”, que investiga um esquema milionário de movimentação financeira ligado à exploração ilegal de jogos de azar em plataformas digitais, como o “jogo do tigrinho”. Ao todo, ela permaneceu 19 dias sob custódia. “Mago das Unhas” foi preso naquela mesma ocasião.

Segundo as investigações, os influenciadores e outros nomes públicos recebiam grandes quantias das plataformas em troca da divulgação dos chamados “joguinhos”, como o “Fortune Tiger”. A polícia aponta que o grupo teria movimentado R$ 42 milhões em contas bancárias ligadas ao esquema.

Um dos influenciadores chegou a movimentar mais de R$ 20 milhões, sendo R$ 1,54 milhão em apenas dois meses. Para dificultar o rastreamento, os investigados realizaram transações fracionadas e utilizaram “laranjas”.

Histórico de prisões

Noelle Araújo e Gleison Soares têm um histórico de prisões relacionadas à promoção de jogos de azar online e descumprimento de medidas judiciais.

Noelle Araújo

Noelle foi inicialmente presa em dezembro de 2023 durante a operação “Truque de Mestre”, que investigava esquemas de jogos de azar no Pará. Ela se entregou à polícia no dia 20 daquele mês, sendo a oitava pessoa detida na operação. As investigações apontaram que ela movimentou cerca de R$ 30 milhões em seis meses com o esquema.

Posteriormente, em 8 de agosto de 2024, Noelle foi presa novamente por descumprir medidas cautelares impostas pela Justiça. Ela deveria permanecer na Comarca de Belém, sem se ausentar por mais de oito dias, mas registros indicaram que passou 21 dias viajando pela Europa, compartilhando fotos e vídeos que posteriormente foram deletados de suas redes sociais. A prisão mais recente ocorreu no último dia 17 de abril.

“Mago das Unhas”

Gleison Soares foi preso pela primeira vez também em dezembro de 2023, durante a operação “Truque de Mestre”. A segunda prisão ocorreu em junho de 2024, na praia do Atalaia, em Salinópolis, após ser flagrado realizando manobras perigosas na faixa de areia e por desacatar os agentes da Polícia Militar. A terceira e mais recente prisão foi no dia 17 de abril deste ano.