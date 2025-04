Noelle Araújo e 'Mago das Unhas' são presos novamente, durante operação da PC

A Polícia Civil do Pará deflagrou, na manhã desta quinta-feira (17), em Belém, a Operação “All In”, com o objetivo de desarticular um esquema de movimentação financeira ligado à exploração ilegal de jogos de azar em plataformas digitais, popularmente conhecidos como “jogo do tigrinho”. Os influenciadores digitais Noelle Araújo e Gleison Soares, conhecido como “Mago das Unhas”, foram presos e vasto material foi apreendido durante a ação. As investigações policiais apontam que os suspeitos movimentaram R$ 42 milhões em contas bancárias vinculadas ao esquema criminoso.

Também de acordo com a polícia, os influenciadores receberam altas quantias das plataformas de jogos como pagamento pela divulgação dos chamados “joguinhos”, como o popular “Fortune Tiger”. Um dos investigados, segundo a polícia, movimentou sozinho mais de R$ 20 milhões, sendo R$ 1,54 milhão em apenas 60 dias. Para ocultar a origem ilícita dos valores, os investigados adotavam estratégias típicas de lavagem de dinheiro, como transações fracionadas e uso de “laranjas”.

A operação cumpriu dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela Var​a de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém. A ação foi coordenada pela Divisão de Combate a Crimes Contra Direitos Individuais Praticados por Meios Cibernéticos (DCCCDI), subordinada à Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC). Após a prisão, os influenciadores foram encaminhados à delegacia especializada, onde passaram pelos procedimentos de praxe e agora estão à disposição da Justiça.

“A movimentação bancária destes influenciadores indicava o crime de lavagem de dinheiro, por isso nós passamos meses investigando essas transações financeiras. A partir da comprovação de ilegalidade, nós representamos à Justiça pelos mandados, que foram cumpridos hoje, e culminaram na prisão de dois propagadores dos jogos de azar on-line e na apreensão de celulares, vários objetos de marcas luxuosas e um veículo importado de luxo”, afirmou o delegado Yan Almeida, titular da DCCCDI.

Esquema milionário

Segundo as investigações, os presos são suspeitos de cometer crimes contra a economia popular e outras fraudes relacionadas à exploração ilegal de cassinos on-line, além de participação em um esquema de lavagem de dinheiro para ocultar a origem ilícita dos bens e valores. As contas bancárias ligadas ao grupo movimentaram R$ 42 milhões.

Como forma de pagamento pela divulgação dos jogos, os influenciadores recebiam altos valores em dinheiro. Um deles chegou a movimentar mais de R$ 20 milhões, sendo R$ 1,54 milhão em apenas dois meses. Para dificultar o rastreamento, os investigados realizaram transações fracionadas e utilizaram “laranjas”.

Fraude e manipulação digital

De acordo com a polícia, o esquema revela uma rede estruturada que manipula a percepção pública com promessas enganosas de prêmios fáceis, ferindo os princípios da boa-fé nas relações de consumo e nas práticas comerciais digitais.

“Apesar da repercussão de diversos cumprimentos de mandados judiciais anteriores relacionados à ilegalidade dos jogos on-line, muitos influenciadores digitais dão continuidade à prática delitiva, aumentando o volume da divulgação desses ‘joguinhos’, o que aumenta, também, o número de transações ilícitas. Nós conseguimos observar que a exibição constante de padrão de vida dos nossos alvos era incompatível com as atividades e os valores oficialmente declarados por eles, o que reforça indícios de ocultação patrimonial. Essas constatações evidenciam que os investigados mantêm práticas que indicam a continuidade da atividade criminosa, operando de forma recorrente e estruturada”, explicou a delegada Vanessa Lee, diretora da DECCC.

Histórico de prisões

Os influenciadores digitais Noelle Araújo e Gleison Soares, conhecido como “Mago das Unhas”, possuem um histórico de prisões relacionadas à promoção de jogos de azar online e descumprimento de medidas judiciais.

Noelle Araújo

Noelle foi inicialmente presa em dezembro de 2023 durante a operação “Truque de Mestre”, que investigava esquemas de jogos de azar no Pará. Ela se entregou à polícia no dia 20 daquele mês, sendo a oitava pessoa detida na operação. As investigações apontaram que ela movimentou cerca de R$ 30 milhões em seis meses com o esquema.

Posteriormente, em 8 de agosto de 2024, Noelle foi presa novamente por descumprir medidas cautelares impostas pela Justiça. Ela deveria permanecer na Comarca de Belém, sem se ausentar por mais de oito dias, mas registros indicaram que passou 21 dias viajando pela Europa, compartilhando fotos e vídeos que posteriormente foram deletados de suas redes sociais.

“Mago das Unhas”

Gleison Soares foi preso pela primeira vez também em dezembro de 2023, durante a operação “Truque de Mestre”. A segunda prisão ocorreu em junho de 2024, na praia do Atalaia, em Salinópolis, após ser flagrado realizando manobras perigosas na faixa de areia e por desacatar os agentes da Polícia Militar. A terceira e mais recente prisão foi nesta quinta-feira (17).