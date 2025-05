'Mago das Unhas', investigado por esquema milionário envolvendo jogos de azar, segue preso, diz Seap

Gleison Lima Soares, conhecido como “Mago das Unhas”, segue preso no sistema penitenciário paraense. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em nota divulgada à reportagem do Grupo Liberal nesta terça-feira (6), após o cumprimento do alvará de soltura em favor da influenciadora Noelle Maria de Araújo Lopes.

Ambos foram presos no último dia 17 de abril durante a Operação “All In”, que apura um esquema milionário de promoção e exploração de jogos de azar por meio de plataformas digitais, como o chamado “jogo do tigrinho”. Enquanto Noelle foi solta por decisão da Justiça, Gleison permanece sob custódia da Seap.

“A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que recebeu e cumpriu, nesta terça-feira (06), o Alvará de Soltura em favor de Noelle Maria de Araujo Lopes. Gleison Lima Soares permanece sob custódia”, comunicou a pasta.

De acordo com as investigações, os influenciadores recebiam grandes quantias em troca da divulgação dos jogos, che​gando a movimentar R$ 42 milhões em contas bancárias ligadas ao grupo. A polícia identificou o uso de transações fracionadas e de “laranjas” para dificultar o rastreamento financeiro.

Esta é a terceira prisão de Gleison Soares no contexto de investigações relacionadas a jogos de azar. A primeira ocorreu em dezembro de 2023, durante a operação “Truque de Mestre”. Ele foi preso novamente em junho de 2024, após desacatar policiais militares na praia do Atalaia, em Salinópolis. A mais recente prisão ocorreu junto com Noelle, no mês passado.