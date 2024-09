'Mago das Unhas' deixa a cadeia, promete sorteio de carros de luxo e anuncia noivado

O influenciador digital Gleison Lima Soares, conhecido como “Mago das Unhas”, usou as redes sociais na noite desta terça-feira (3) para informar que deixou a prisão. Além disso, ele também anunciou que, nesta quarta-feira (4), estará realizando o sorteio de um carro que havia prometido antes de ser preso. “Mago das Unhas” publicou ainda um vídeo informando que está noivo. Ao lado de seu companheiro, ele exibiu as alianças de compromisso.

“Estou indo para casa e, provavelmente, eu vá aparecer aqui [nas redes sociais] para vocês somente amanhã. E amanhã já venho com surpresa: eu vou sortear o carro que eu já tinha prometido para vocês. E também vou abrir um novo sorteio. Quem vai ganhar presente são vocês. Vou dar uma BMW para vocês. De graça. Esqueci de falar: estou noivo”, disse Gleison.

Gleison Lima Soares, o “Mago das Unhas”, foi preso no dia 23 de junho passado, na praia do Atalaia, em Salinópolis, na região do Salgado paraense. Segundo a Polícia Militar, Gleison foi abordado após realizar manobras perigos​as na faixa de areia e por desacatar os agentes. De acordo com o 44º Batalhão da Polícia Militar, o influenciador estava com amigos na praia quando foi advertido sobre os riscos das manobras. Ao ser solicitado a acompanhar os policiais até a delegacia, Gleison resistiu à abordagem.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da prisão, em que Gleison aparece alterado e se recusa a entrar na viatura, tentando se desvencilhar dos agentes. O jovem foi apresentado na delegacia de Salinas e, segundo a Polícia Civil, foi autuado pelos crimes de embriaguez ao volante, manobra perigosa e resistência.