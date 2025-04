Influenciadores presos no Pará movimentaram R$ 42 milhões com jogos ilegais, diz polícia

A Polícia Civil do Pará desvendou um esquema milionário de suposta lavagem de dinheiro vinculado à promoção de jogos de azar em plataformas digitais. A Operação “All In”, deflagrada na manhã desta quinta-feira (17), em Belém, resultou na prisão dos influenciadores digitais Noelle Araújo e Gleison Soares, conhecido como “Mago das Unhas”, e na apreensão de bens de alto valor, como veículos de luxo, celulares e objetos de marcas renomadas. De acordo com as investigações, os envolvidos movimentaram R$ 42 milhões em contas bancárias vinculadas ao esquema criminoso.

VEJA MAIS

Influenciadores recebiam altos valores para promover “joguinhos” ilegais

As investigações apontam que os influenciadores recebiam altas quantias das plataformas de jogos como pagamento pela divulgação de títulos como o popular “Fortune Tiger”. Um dos investigados teria movimentado sozinho mais de R$ 20 milhões, sendo R$ 1,54 milhão em apenas 60 dias.

Para ocultar a origem ilícita do dinheiro, os suspeitos usavam estratégias clássicas de lavagem, como:

Transações fracionadas (valores divididos para evitar suspeitas);

Uso de “laranjas” (terceiros que emprestam seus dados para movimentações financeiras).

Mandados cumpridos: prisões e apreensão de bens de luxo

A ação foi coordenada pela Divisão de Combate a Crimes Cibernéticos (DCCCDI), vinculada à Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), e cumpriu:

2 mandados de prisão preventiva;

2 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais.

Os mandados foram expedidos pela Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

“Padrão de vida incompatível com rendimentos declarados”, diz delegada

Segundo o delegado Yan Almeida, titular da DCCCDI, as movimentações bancárias foram a chave para desvendar o esquema:

“A partir da comprovação de ilegalidade, representamos à Justiça pelos mandados, que culminaram na prisão dos propagadores e na apreensão de bens como celulares, objetos de luxo e um veículo importado”, explicou o delegado.

Já a delegada Vanessa Lee, diretora da DECCC, destacou a discrepância financeira: “A exibição de um padrão de vida elevado era incompatível com os valores declarados oficialmente, reforçando indícios de ocultação patrimonial”.

Investigados continuaram atividade criminosa mesmo após operações anteriores

A polícia ressaltou que, mesmo com a repercussão de ações anteriores, muitos influenciadores seguiram promovendo jogos ilegais, aumentando o alcance das plataformas e o volume de transações ilícitas.

Próximos passos:

Os presos foram encaminhados à Justiça após os procedimentos na delegacia;

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e o destino final dos recursos.