Homem fica com faca cravada nas costas em tentativa de homicídio em Alter do Chão

Um homem de 39 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio e ficou com uma faca cravada nas costas no distrito de Alter do Chão, oeste do Pará. O crime ocorreu na noite de terça-feira (6) no bairro Nova Esperança. O principal suspeito, que tem 29 anos, foi preso logo após o esfaqueamento. A vítima recebeu cuidados médicos e não corre risco de vida.

Segundo as informações policiais, a PM foi acionada por moradores logo após a tentativa de homicídio. O suspeito foi encaminhado para a 16ª Seccional Urbana de Santarém e relatou o que teria ocorrido. Segundo ele, já existia uma rixa com a vítima, que estaria o provocando e ameaçando de morte há vários dias. No momento do esfaqueamento, a vítima supostamente imitou um barulho de sirene ao ver o suspeito, que então decidiu praticar o crime. O suspeito desferiu um golpe de faca nas costas da vítima e ainda a agrediu com uma paulada na cabeça. O esfaqueado foi socorrido por moradores e levado com urgência para o Pronto Socorro Municipal.

No depoimento, o suspeito relatou que já havia brigado com a vítima e, na confusão, foi agredido. O suspeito ainda alegou que já tinha feito um boletim de ocorrência em razão de ameaças e da agressão que sofreu, e esse seria o motivo da vítima imitar sons de sirenes, o provocando.

Em nota, a Polícia Civil informou que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional de Santarém, onde foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. "A vítima foi encaminhada para atendimento médico", comunicou.