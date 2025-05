Sede de torcidas organizadas de Remo e Paysandu são alvo de operação da PC em Belém

As sedes das principais torcidas organizadas de Remo e Paysandu foram alvo da Operação “Fênix Fantasma”, da Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (7/5), em Belém. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão nas lojas que comercializam itens com símbolos de torcidas que foram extintas pela Justiça desde 2007, no caso a “Remoçada” e “Terror Bicolor”, e não poderiam estar sendo vendidos. De acordo com a PM, ninguém foi preso.

A ação ocorreu no dia em que será realizada a primeira partida do clássico Re-Pa, pela final do Campeonato Paraense 2025, no estádio do Mangueirão. O intuito da operação é combater a comercialização de materiais que fazem referência às torcidas extintas, que podem incitar a violência entre os torcedores. Todos os materiais irregulares foram encaminhados para a Delegacia de Proteção ao Torcedor e Grandes Eventos (DPTGE).

“Durante os jogos dos clubes de Remo e Paysandu, nós recebíamos muitos materiais que faziam referência às torcidas extintas. Quando abordados, os torcedores informaram que estes produtos eram adquiridos nas sedes das torcidas organizadas, o que nos levou a representar, junto à Justiça, para a obtenção dos mandados judiciais de busca e apreensão para que pudéssemos recolher os produtos que fizessem alusão à ‘Remoçada’ e à ‘Terror Bicolor’, como adereços, insígnias, símbolos e ano de fundação associados às agremiações proibidas. A atuação da nossa equipe ocorreu para dar o devido cumprimento à decisão judicial que proíbe a circulação dos referidos materiais”, explicou o delegado Marcos André Araújo, diretor da DPTGE.

Conforme as autoridades policiais, a operação busca reprimir qualquer tipo de violência entre torcedores, que possa ocorrer dentro e fora do estádio nos dois jogos que irão decidir o Parazão.

A reincidência na utilização de símbolos, nomes ou expressões das torcidas extintas pode configurar o crime de desobediência, previsto no Artigo 359 do Código Penal, uma vez que viola a determinação expressa do Poder Judiciário. Camisas, bonés, pulseiras, banners, copos, shorts e outros materiais foram apreendidos e encaminhados para a DPTGE.

A Polícia Civil do Pará disse que "reafirma seu compromisso com a preservação da ordem pública, com a segurança nos grandes eventos esportivos e com o respeito às determinações legais e judiciais vigentes".

Fênix Fantasma

O nome da operação faz alusão à tentativa de reestruturação clandestina das torcidas organizadas “Remoçada” e “Terror Bicolor”, ligadas respectivamente aos clubes Remo e Paysandu, ambas formalmente extintas por decisão judicial proferida em 2007 pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital. A referida decisão determinou a extinção das torcidas, o cancelamento de seus CNPJs junto aos registros competentes e a proibição do uso de quaisquer nomes, símbolos ou expressões que remetam às organizações dissolvidas.

Segurança

Um esquema de segurança, com cerca de 2 mil agentes integrados, foi montado para o clássico entre Remo e Paysandu, marcado para esta quarta-feira (7). As ações têm o principal objetivo de garantir a tranquilidade aos torcedores e a todos que circulam e residem nas vias do entorno do estádio.

Coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) em conjunto com os órgãos de segurança estadual, municipal e federal, a operação será executada antes, durante e após o grande clássico da Amazônia, tanto nessa quarta-feira como no próximo domingo. Os agentes estarão direcionados a garantir a ordem e tranquilidade de todos durante as partidas finais do Parazão 2025.