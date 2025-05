O 7 é místico? Remo e Paysandu disputam final cercada por número da sorte bicolor; entenda

Remo e Paysandu protagonizam nesta quarta-feira, 7 de maio, o clássico de número 777 na história do Re-Pa, válido pela partida de ida da final do Campeonato Paraense 2025, no Mangueirão. Mais do que um número simbólico, o 7 carrega um peso histórico e místico para o Papão, pois remete à maior goleada da história do clássico: um emblemático 7 a 0 aplicado pelos bicolores em 1945.

Em homenagem a essa goleada histórica, o clube chegou a aposentar a camisa 7 em 2016, reforçando a importância simbólica desse número para o time. Mas será que essa mística pode ajudar o Papão no clássico desta noite? Confira.

Sete, o número perfeito

O número 7 é amplamente considerado o "número perfeito" por sua profunda simbologia em diversas culturas, religiões e tradições espirituais. Ele representa harmonia, equilíbrio e totalidade, sendo visto como uma ponte entre o mundo físico e o espiritual.

Matematicamente, o 7 é especial: é um número primo e ímpar, o maior primo entre 1 e 10, o que reforça sua singularidade e força simbólica. Na antiguidade, estudiosos como os pitagóricos associavam o 7 à ordem e à harmonia divinas, unindo o número 3 (símbolo da tríade divina) ao número 4 (representante dos elementos cósmicos), formando assim a totalidade do universo.

Religiosamente, o 7 aparece repetidamente como símbolo de perfeição e plenitude. Na Bíblia, Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo, santificando-o como dia de repouso. O número também está presente nos sete pecados capitais, sete virtudes, sete sacramentos e nos sete selos do Apocalipse, consolidando seu papel como número da criação e da ordem divina.

Como a mística do 7 pode favorecer o Paysandu?

O número 7, repetido três vezes no clássico 777, é tradicionalmente associado à sorte, perfeição e proteção em diversas culturas, o que reforça a simbologia positiva para os bicolores, que vão precisar desse impulso extra. Apesar de atravessar uma fase difícil, com nove jogos sem vitória e apenas dois gols marcados em seis rodadas da Série B, o Paysandu pode se apoiar nessa mística para buscar a confiança e a sorte necessárias na final do Parazão.

O Papão busca o bicampeonato estadual e o 51º título paraense, tentando superar o momento ruim na temporada e o vice-lanterna da Série B. A simbologia do número 7 pode ser um fator motivacional para o time virar a chave e conquistar o título diante do rival, mas não garante absolutamente nada.

E o Remo?

Apesar do número místico ser mais "favorável" ao Paysandu, o Clube do Remo vem de uma temporada 'áurea', invicto na Série B e no topo da tabela, com a moral elevada para enfrentar seu maior rival na final do Parazão. O número 7 pode ser uma confirmação do misticismo para o bicola, mas também a quebra da moral para os bicolores, consagrando o Remo campeão do Parazão depois de três anos.

O Leão, inclusive, já venceu o maior rival por 7 a 0, mas não em uma partida oficial. No dia 16 de janeiro de 1927, o Leão bateu o Papão em um jogo válido pelo Campeonato Paraense de Segundos Quadros de 1926. Para os torcedores azulinos, o placar histórico representa um marco inesquecível – a primeira goleada de 7 a 0 em um Re-Pa, mesmo que fora do circuito oficial. Já os bicolores não reconhecem o resultado como legítimo, uma vez que o duelo não integra os registros oficiais do clássico paraense.

Decisão

A decisão do Campeonato Paraense 2025 será disputada em dois jogos, ambos no Estádio Mangueirão. A partida de ida acontece nesta quarta-feira (7), às 21h, e o jogo de volta está marcado para domingo (11), às 17h. Em caso de empate no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis. As partidas terão transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com narração pela Rádio Liberal+.