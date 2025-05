Pastana fica distante e Paysandu segue em busca de executivo em meio à final do Parazão; veja nomes

O Paysandu ainda não definiu um executivo de futebol. Após a demissão de Felipe Albuquerque, na última segunda-feira (5), o clube bicolor procurou Rodrigo Pastana, conhecido no cenário nacional, para assumir a função. No entanto, conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte, o dirigente recusou investida feita pela diretoria do Bicola.

Com isso, o Paysandu volta ao mercado e tenta outros nomes. Segundo as informações, o clube já procurou Bruno Costa, do Fortaleza, e Carlos Frontini, ex-Vila Nova-GO, para assumir o cargo, mas, até agora, nada foi definido.

Pastana era o favorito para assumir o cargo no Bicola. O executivo foi demitido pelo Guarani-SP na última quarta-feira (30), após o Bugre perder três partidas consecutivas na Série C do Brasileiro. Esta foi sua segunda passagem pelo clube. Em 2016, como dirigente do departamento de futebol, a equipe conquistou o acesso à Série B. Já em 2024, o objetivo era evitar o rebaixamento à Terceirona; no entanto, o plano não deu certo, e Rodrigo deixou o clube.

O que diz o clube?

Apesar da apuração, em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, negou que o clube tenha realizado contatos com o profissional. Minutos depois, o clube emitiu uma nota:

"O Paysandu Sport Club esclarece que o executivo de futebol Rodrigo Pastana não foi procurado em momento algum pela direção bicolor, ao contrário do que foi noticiado por parte da imprensa.

O clube ressalta ainda que respeita o profissional, seu trabalho e sua carreira, mas reitera que sequer iniciou conversas para contratá-lo"

Fase complicada

O Papão vive uma crise interna, administrativa e também em campo. Além da saída de Felipe Albuquerque, Luizinho Lopes também está pressionado, já que o time não vence há nove jogos e ocupa a vice-lanterna da Série B. Nesta temporada, o clube bicolor contratou muitos jogadores, mas o desempenho da equipe tem sido abaixo do esperado.

Albuquerque retornou ao Papão para substituir Ari Barros, em 2024. Após meses de trabalho em 2025, sua demissão já era cogitada desde abril. No entanto, o título da Copa Verde deu um fôlego extra ao clube. Mesmo assim, após mais um revés na Série B, Felipe não se segurou no cargo.

Em meio a essa crise, o Paysandu decide o título do Parazão 2025 contra o Remo. Nesta quarta-feira (7), as equipes se enfrentam no primeiro jogo da final, no Estádio Mangueirão. Para o Papão, conquistar o título pode representar uma sobrevida e servir de motivação para a recuperação na Série B.

A partida de volta será no domingo (11), também no Mangueirão, às 17h.