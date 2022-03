Adolescente de 14 anos denuncia abuso durante retiro da igreja; acusado seria um dos organizadores

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) está apurando uma denúncia de abuso sexual cometido contra uma adolescente de 14 anos durante um retiro da igreja. O caso ocorreu em 26 de fevereiro, mas só foi registrado nessa quarta-feira (02). As informações são do portal Metrópoles.

Segundo relatos do tio da vítima, a menor participou de um retiro espiritual na Igreja Sede Assembleia de Deus Madureira, Asa Sul, no Distrito Federal, em um evento conhecido como Comcad. A família afirma que um dos organizadores do evento, que tem cerca de 20 anos, teria assediado sexualmente a garota.

A menina disse que os adolescentes ficaram alojados nas salas de aula e no sábado (26), por volta das 8h, oportunidade em que o abusador se aproximou da menina, dentro do templo, ele disse que a roupa dela estava inapropriada.

VEJA MAIS

O suspeito, segundo a vítima, exigiu que ela se cobrisse ou trocasse de roupa. Logo em seguida, o rapaz levou a adolescente até o alojamento feminino. A garota estava com uma amiga, também de 14 anos.

A menina explicou que entrou no dormitório, trocou a roupa e, ao sair, viu que o homem estava a esperando na porta. Ele teria dito que queria falar com ela em particular, no andar de cima, sem a presença da amiga.

O suspeito teria dito: “Está linda. Você está perfeita. Maravilhosa. Agora eu gostei". Em seguida ele teria acrescentado: "Eu vi, hein?". E ela perguntou: "O que?”, e nesse momento, segundo relato da adolescente, ele teria pegado nos seios dela.

Nervosa, a garota voltou para o evento com a amiga, mas passou mal e precisou ser atendida por uma bombeira civil. Os familiares contaram à reportagem que a organização do retiro soube do ocorrido e teria orientado a vítima a não contar “absolutamente nada”, pois o assunto seria resolvido internamente, uma vez que “a culpa era dela pois estava usando roupa curta”.

Segundo testemunhas, a bombeira civil foi dispensada do trabalho no local para não testemunhar o abuso. O suspeito, contudo, continuou no evento tendo acesso a todas as adolescentes que estava no acampamento. Há relatos de que ele, inclusive, chegou a invadir o dormitório feminino.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)