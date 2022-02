Homem é preso suspeito de estuprar neta de 8 anos, em Paragominas

Na terça-feira (15), um idoso, identificado como Manoel Rodrigues Ribeiro de Souza, foi preso em flagrante após estuprar a própria neta, uma criança de oito anos de idade, em Paragominas, no sudeste do Pará. A denúncia foi da avó da vítima, que encontrou o suspeito, sem roupas, no quarto da criança.

VEJA MAIS

Segundo a Polícia Civil de Paragominas, quem teria ligado aos agentes foi a avó da menina, que encontrou o homem no quarto da vítima, com a calça baixa e em cima da criança.

Ainda segundo a familiar da garota, o idoso não tinha laços sanguíneos com a vítima, mas costumava presenteá-la.

Manoel Rodrigues de Souza foi preso e está à disposição da Justiça.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)