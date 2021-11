Família descobre que avô estuprava a própria neta dentro de casa

Uma menina de 10 anos denunciou que foi estuprada entre 2019 e 2021 pelo próprio avô. A vítima só relatou para a família que sofria os abusos no início do ano. Isso ocorreu depois que parentes perceberam que ela estava mancando muito. As informações são do portal Metrópoles.

A família teria conversado com a criança, perguntando qual era o motivo e ela contou os detalhes. De acordo com a polícia, os abusos ocorriam dentro da casa do idoso nos momentos em que a criança era deixada na guarda dele, enquanto outros familiares trabalhavam fora.

O crime ocorreu em Goiânia (GO) e o idoso de 72 anos, suspeito do estupro, foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Goiás. Segundo as investigações, ele teria introduzido o dedo e o pênis no ânus da neta. O fato teria ocorrido ao longo de dois anos. O suspeito não teve o nome divulgado e nega o crime.

O caso é investigado há meses pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) de Goiânia. No entanto, a delegada Gabriela Adas decidiu pedir a prisão ao Judiciário porque a vítima e seus familiares estavam sendo ameaçados. Por causa dessas ameaças, a criança não foi levada até o fórum para dar o depoimento especial.

“Ele (idoso) compareceu na casa da própria filha e disse que mataria toda a família com tiros se comparecessem no fórum”, conta a delegada Gabriela Adas.

A investigadora entendeu que o suspeito estava atrapalhando as investigações. A prisão preventiva não tem prazo pré-estabelecido.