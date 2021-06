Idoso estupra criança e é condenado a 16 anos de prisão

Um idoso de 62 anos de idade foi condenado a 16 anos e quatro meses por ter estuprado a neta da sua esposa, uma criança de apenas sete anos. Em cumprimento ao mandado de prisão pelo crime que ocorreu em 2012, ele foi preso na zona norte de Manaus. As informações são do Portal do Holanda.

De acordo com a polícia, a vítima morava com a avó materna, momento em que o marido dela aproveitava o convívio familiar com a criança para praticar os abusos. “A ocorrência foi registrada no ano de 2012, quando a criança viu a oportunidade de contar os fatos para a avó paterna. Naquela ocasião, a avó compareceu juntamente com a menina na Depca para formalizar o registro da ocorrência. Diante disso, o processo passou a tramitar pela 2ª Vara Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes”, contou a delegada.

O acusado será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.