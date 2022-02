Mulher é estuprada por motorista de aplicativo após aceitar corrida 'mais barata'

Um episódio ocorrido em Juiz de Fora (MG), na madrugada desta segunda-feira (14), acendeu o alerta para o risco de se abrir exceções para negociações entre usuários e motoristas de aplicativos de transportes sem a devida cautela. Depois de retornar de uma festa, uma jovem de 24 anos foi estuprada e largada em uma estrada durante uma corrida solicitada por app. O autor do crime foi o motorista, que teria oferecido à vítima um preço mais em conta do que o cobrado pela plataforma, após deixar um passageiro no local onde estava acontecendo o evento. As informações são do portal O Tempo.

Sem desconfiar de nada, a mulher aceitou o acordo e entrou no veículo. Em determinado ponto da viagem, ela passou a não reconhecer mais o trajeto feito, mas confiou no motorista, que afirmou estarem perto do destino. Foi quando o condutor travou as portas do carro e entrou em uma rua de terra.

Passageira foi estuprada e abandonada em estrada

Depois de parar o veículo, ele passou para o banco de trás e, segundo o relato da vítima à polícia, colocou um objeto pontiagudo em seu pescoço - que ela supôs ser uma faca - para garantir que ela não reagisse e a violentou. Após consumar o abuso, ele tirou a bateria do celular da passageira para que ela não pedisse socorro e a abandonou no local.

A vítima caminhou por alguns metros até chegar a um motel onde pediu ajuda. Ela foi encaminhada a um hospital de pronto socorro para fazer exames e ser medicada. Viaturas da polícia ainda chegaram a fazer incursões em áreas próximas ao local onde o crime aconteceu, mas nada foi encontrado que pudesse indicar pistas do acusado, identificado apenas pelo primeiro nome.