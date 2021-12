VÍDEO: Motorista de aplicativo ameaça passageiro com facão após corrida ter um preço 'baixo'

Um motorista de aplicativo identificado como Ricardo, de 61 anos, foi flagrado ameaçando um passageiro com um facão após uma suposta discussão devido ao valor da corrida, considerado por ele como 'baixo'. O caso aconteceu na segunda-feira (13), em Anápolis, a 55 km da capital goiana. As informações são do Metrópoles.

A briga entre os dois teria começado após o motorista se queixar sobre o preço da corrida, ouvindo do passageiro que ele não era obrigado a trabalhar para empresa e que ele não estava pedindo um favor, mas sim pagando pelo serviço que foi previamente aceito. A partir daí, o homem teria ficado nervoso e reclamado que não trabalhava para a vítima. Nas imagens, o condutor para o veículo em frente a uma loja, desce e tira um facão do porta malas para ameaçar o cliente, assista:

Em sua defesa, o motorista enviou uma carta ao Portal 6, de Anápolis, admitindo que se excedeu e afirmou que já havia esperado pelo passageiro por cinco minutos e que ele teria sido mal educado. "Já fui recepcionado por ele com uma falta de educação terrível, com a insistente fala para eu andar mais rápido ou mudar as rotas que o próprio aplicativo estava direcionando”, disse o homem. Ele afirmou que ouviu frases depreciativas e que pediu para o cliente se retirar ao estacionar o carro, ato que que foi recusado. "Foi aonde perdi a cabeça e cometi o erro já presenciado por todos”, contou.