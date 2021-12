Jovem paga R$ 500 em viagem de 14 minutos com transporte por aplicativo

Um rapaz de 21 anos se revoltou com a Uber após precisar pagar 80 euros, cerca de R$ 500, por uma viagem de 6,5 KM, que dura em média 14 minutos. O jovem teria saído para curtir a noite com os amigos no centro de Manchester, na Inglaterra, e se assustou com o valor da corrida, que antes era o equivalente a R$ 62. As informações são do Metrópoles.

“Parecia tudo bem, não paramos em nenhum lugar no caminho e o motorista não disse nada sobre ser mais caro. Os Ubers que pego do centro da cidade custam entre 10 e 15 euros. Quando acordei e verifiquei meus e-mails, fiquei em choque. Achei que devia ser um engano”, declarou o rapaz, afirmando que ainda chegou a contatar o motorista e foi informado que não poderia fazer nada.

VEJA MAIS

Segundo o britânico, a justificativa da Uber era que ele teria solicitado um motorista de aplicativo em um horário de grande demanda. "Eu sei que é perto do Natal, então se fosse £ 35 eu teria pensado justo, mas £ 80 é extorsão”, disse. Ele foi reembolsado após a polêmica.