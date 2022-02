Idoso de 68 anos é preso por estupro de vulnerável, em Itaituba

Um idoso de 68 anos, identificado como Francisco Eucimar da Silva, conhecido por “Ceará”, que estava foragido da justiça, foi preso pelo crime de estupro de vulnerável, nesta quinta-feira (10), no município de Itaituba, no sudoeste paraense. Com informações do site Portal Giro.

De posse dos detalhes repassados pela delegada Gessica Thaiany, da Polícia Civil, equipes da Polícia Militar conseguiram localizar o homem na comunidade de São Domingos, onde teria chegado há poucos dias para supostamente trabalhar.

Ao adentrarem em uma estrada de terra batida, os militares se depararam com Francisco Eucimar na garupa de uma motocicleta. Quando notou a presença da polícia, o idoso tentou fugir, adentrando em uma área de mata, mas, com o cerco policial, o homem foi contido e recebeu voz de prisão, conforme constava no mandado de prisão.

A delegada Gessica Thaiany foi informada da prisão do suspeito, que agora se encontra preso, à disposição do Poder Judiciário.