Suspeito de matar casal dentro de carro no bairro do Castanheira se apresenta à PC em Belém

O vigilante identificado como o principal suspeito de matar um casal dentro de um carro no bairro do Castanheira, em Belém, se apresentou à Polícia Civil na manhã desta terça-feira (6/5). Segundo a PC, o investigado não ficou preso devido ao prazo do flagrante ter acabado.

“A Polícia Civil informa que o suspeito do duplo homicídio de Rosivaldo de Lima Costa e Roseane Santos se apresentou nesta terça-feira, 6, à Divisão de Homicídios, acompanhado de um advogado. Por não estar em situação flagrancial, não houve prisão. O caso é investigado sob sigilo pela Divisão de Homicídios, comunicou.

Como aconteceu o crime

Os assassinatos ocorreram na madrugada de sábado (3/5). As vítimas ocupavam um veículo que estava parado na rua Péricles Guedes de Oliveira, próximo à avenida Augusto Montenegro. Segundo informações policiais, Rosivaldo e Roseane foram abordados pelo assassino quando estavam seminus. Houve uma discussão e depois as vítimas foram mortas a tiros.

A suspeita da polícia é que se trata de um crime passional. O principal suspeito do duplo homicídio era namorado de Roseane e teria descoberto uma traição. A PC teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que o suspeito chega ao local em um carro branco e estaciona em frente ao veículo das vítimas. Um homem desce, se aproxima do carro onde Rosivaldo e Roseane estavam e fala com eles. Após um minuto, ele efetua os disparos. Logo depois, o suspeito correu de volta ao carro e fugiu.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.