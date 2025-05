Sobe para 163 o número de vítimas identificadas de predador sexual

Subiu para 163 o número de vítimas identificadas de um homem suspeito de cometer crimes sexuais em diferentes estados do país. A atualização foi divulgada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que revelou que as crianças tinham entre 9 e 13 anos na época dos abusos. A quantidade de vítimas pode aumentar no decorrer das investigações.

“A equipe de investigação trabalha nesse momento examinando o laudo pericial do Instituto Geral de Perícias no sentido de identificar e trazer para a Polícia Civil essas vítimas, para que façam seu relato no intuito de uma responsabilização adequada para o Ramiro Gonzaga”, informou o delegado Valeriano Garcia Neto.

As vítimas identificadas são dos estados de Santa Catarina, Paraná, Acre e Mato Grosso. Segundo a PC, muitas das crianças apresentaram consequências psicológicas graves, como depressão, pensamentos suicidas, automutilação, pânico, dificuldade escolar e mudanças bruscas de comportamento.

Durante as investigações, foi emitido um laudo do IGP que apontou 750 pastas nos dispositivos eletrônicos do suspeito, “com nomes, partes de nomes, apelidos e nomes de perfil em rede social”. O delegado Valeriano Garcia Neto ainda afirma que “para cada vítima, para cada crime cometido, está sendo instaurado um inquérito policial”.

O suspeito foi preso em 21 de janeiro de 2025 por armazenamento de pornografia infantil. A PC apurou que os crimes eram praticados há pelo menos 16 anos. Na última terça-feira (29), a Justiça deferiu um novo pedido de prisão preventiva contra o homem, desta vez por estupro. As investigações da PC continuam e devem aprofundar a identificação de novas vítimas e possíveis conexões interestaduais dos crimes.