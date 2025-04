Homens usavam grupo de WhatsApp para marcar encontros sexuais em praia de SP

A orla da Praia Grande, no bairro Maracanã, litoral sul de São Paulo, tem se tornado palco de encontros sexuais ao ar livre, organizados principalmente por um grupo de WhatsApp chamado “Nu na PG”. A prática, que gerou forte indignação entre os moradores da região, foi revelada após denúncias de sujeira e comportamento inapropriado durante a noite. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com relatos, o grupo de mensagens era utilizado por homens, em sua maioria, mais velhos para agendar encontros sexuais na faixa de areia, principalmente no trecho entre o posto dos salva-vidas e a altura do número 10.152 da Avenida Presidente Castelo Branco. O grupo teria sido desativado após a repercussão do caso, apelidado por internautas como “praia do bacanal”.

Moradores denunciam que o local amanhece tomado por camisinhas usadas e diversos tipos de lixo espalhados, o que tem causado revolta entre as famílias e frequentadores da praia. “Fica cheio de camisinha e sujeira”, relatou uma moradora, que preferiu não se identificar.

Ela afirma já ter presenciado cenas explícitas de sexo oral e penetração, além de carros que trazem ou são conduzidos por homens "bem arrumados", que ficam aguardando sua vez. Segundo ela, o local é usado exclusivamente por homens, muitos deles vêm para se encontrar com garotos de programa. “As pessoas sabem. Meu marido foi até avisado para não parar ali [na orla] para não acharem que ele era de programa também”, comentou.

O caso gerou pedidos por mais fiscalização e segurança na região, principalmente durante a noite. Moradores cobram medidas urgentes das autoridades para proibir o que consideram um desrespeito ao espaço público e à convivência em comunidade. A Prefeitura de Praia Grande ainda não se manifestou sobre o caso até o momento.