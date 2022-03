Homem é preso após furtar caixas de som em igreja do Telégrafo

Um homem identificado como Alex Conceição da Silva, de idade desconhecida, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (11/03), pelo crime de furto qualificado, em Belém.

A Diretoria de Polícia Metropolitana, por meio da 1ª Seccional Urbana da Sacramenta, apurou que, por volta de 1h da madrugada desta quarta, Alex entrou na Igreja Pentecostal do Telégrafo, Deus é Amor, localizada no bairro do Telégrafo, arrombou a janela e furtou duas caixas de som e uma mesa de som, totalizando um prejuízo de R$ 5 mil.

De posse das informações sobre o suspeito, a Polícia Civil empreendeu diligências para prender o autor do fato e recuperar os objetos furtados. Durante as buscas, foi encontrado o autor do crime e os objetos recuperados. O auto de prisão em flagrante delito foi confeccionado, para que Alex seja encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).