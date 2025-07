'Labigó' é encontrado morto com perfuração nas costas em lago no sudoeste do Pará

Um homem identificado apenas pelo apelido de “Labigó” foi encontrado morto no sábado (12/7), em um lago que fica às margens de uma estrada na região garimpeira do Cripurizinho, no município de Itaituba, sudoeste do Pará. Amigos da vítima a encontraram submersa e com perfuração nas costas.

Segundo o portal Plantão 24 Horas News, a motocicleta de Labigó já havia sido encontrada caída próximo ao local, com marcas de sangue ao lado, o que aumentou a preocupação de familiares e amigos, que iniciaram as buscas por conta própria. O corpo foi retirado da água e a Polícia Militar acionada.

Até agora, as circunstâncias da morte de “Labigó” não foram esclarecidas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.