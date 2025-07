Saiba quem é o jogador profissional de futebol que morreu em acidente de moto no interior do Pará

O jogador de futebol profissional Marcelo Ramos de Brito, de 24 anos, conhecido como “Marcelinho”, morreu em um acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo (13/7), na vila de Aturiaí, município de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará. Ele fazia parte do elenco do Urumajó Futebol Clube, time da Série A2 do Campeonato Paraense Banpará, a segunda divisão do futebol do estado.

Segundo a Polícia Militar, Marcelo estava na garupa de uma motocicleta, conduzida por um homem identificado como Rivaldo Borges Pereira, que colidiu com um cão que invadiu a pista. Com o impacto, os dois foram lançados contra o chão e, na sequência, um carro que passava pelo local atropelou Marcelo, que estava caído no asfalto.

VEJA MAIS

A PM estava em rondas quando tomou conhecimento do sinistro, que ocorreu por volta das 4h. Segundo a Polícia Militar, o motorista do automóvel que passou por cima da vítima relatou aos militares que não conseguiu realizar uma manobra que pudesse evitar o atropelamento. Apesar do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) ter sido acionado ao caso, não houve tempo de socorrer Marcelo. A vítima morreu no local.

No sábado (12/7), o Urumajó garantiu vaga nas semifinais da Série A2 depois de vencer o União Paraense por 1 a 0, no Estádio Municipal de Augusto Corrêa. Nas redes sociais, o clube divulgou uma nota lamentando a morte de Marcelinho.

“Marcelo vestiu a nossa camisa com garra, dedicação e amor ao futebol, tornando-se um exemplo dentro e fora de campo. Sua história ficará para sempre marcada em nossa memória e em nossos corações. Desejamos força aos familiares, amigos e a todos que conviveram com ele neste momento de dor e saudade. Descanse em paz, Marcelo. Você sempre será parte da nossa história”, diz o comunicado.

Bastante emocionado, John Fabrício, técnico do UFC, contou que Marcelo era um atleta bastante querido pelos demais jogadores do clube, comissão técnica e diretoria. “Lutou desde o início para fazer parte do nosso grupo, vinha se empenhando e se destacando. Mas a vida, infelizmente, acabou pregando essa ‘peça’ de forma negativa para a gente”, relatou.