Com passageiros evangélicos de Parauapebas, ônibus tomba na BR-226, no Maranhão

Um acidente envolvendo um ônibus de viagem deixou em alerta moradores de Parauapebas, no sudeste do Pará, na manhã deste domingo (13). O veículo transportava fiéis de uma igreja evangélica do município e tombou na rodovia BR-226, no estado do Maranhão.

De acordo com as primeiras informações, o acidente aconteceu entre os municípios de Sítio Novo e Grajaú. O motorista teria perdido o controle do veículo, possivelmente devido às más condições da estrada.

Não há registro de mortes; feridos foram socorridos

Apesar do susto, todas as vítimas do município paraense sobreviveram ao acidente. Não há, até o momento, registro de óbitos. Equipes locais de resgate realizaram o atendimento aos passageiros feridos, que foram encaminhados para unidades de saúde da região.

Autoridades apuram causas do acidente

As causas exatas do tombamento ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. A reportagem do Grupo Liberal segue acompanhando o caso e atualizando as informações assim que forem confirmadas.