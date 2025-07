Colisão entre moto e carro mata duas mulheres na PA-427, em Alenquer

Duas mulheres morreram após a moto em que estavam colidir com um carro de passeio na PA-427 em Alenquer, no oeste do Pará. O acidente ocorreu na tarde deste domingo (13), quando as vítimas trafegavam em uma Honda Pop. Adriana Rodrigues da Silva, de 42 anos, morreu no local. A outra vítima, identificada como Roselane, foi socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no hospital. O condutor do carro teve ferimentos leves, mas está bem.

A grave colisão ocorreu por volta de 14h. Segundo a versão do condutor do carro à imprensa local, ele seguia pela via quando foi surpreendido pela motocicleta em que as vítimas estavam. A condutora da moto teria invadido a contramão e batido de frente com o automóvel. Ainda conforme o motorista, ele teria tentado frear, mas não conseguiu evitar o impacto.

O motorista do carro permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar. A moto em que Adriana e Roselane estavam ficou com a frente destruída. Assim como a parte frontal direita do carro, que também ficou amassada. Uma das vítimas chegou a ser arrastada por aproximadamente 60m do local do acidente. Todos os relatos serão apurados pelas autoridades policiais.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência estiveram no local para socorrer os envolvidos. A Polícia Civil também foi acionada. Peritos da Polícia Científica analisaram o local do acidente e realizaram a remoção do corpo da vítima.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.