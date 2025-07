Homem é morto a facadas em Monte Alegre, no oestes do Pará

Um homem identificado como Josimar Benício foi morto a facadas na tarde deste domingo (13) no município de Monte Alegre, localizado na região oeste do Pará. O crime aconteceu no bairro Planalto e gerou grande comoção entre os moradores da cidade.

Suspeito foi identificado e é procurado pela polícia

De acordo com as primeiras informações apuradas, Josimar foi surpreendido com golpes de faca desferidos por outro homem, cuja identidade já é conhecida pela polícia. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, que agora trabalham para localizar e prender o principal suspeito do homicídio.

Polícia apura mais informações sobre o crime

Equipes da Polícia Civil estão colhendo depoimentos e buscando imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na elucidação do caso. Ainda não há informações confirmadas sobre a motivação do crime.

A reportagem do Grupo Liberal segue acompanhando o caso e atualizando as informações à medida que forem confirmadas pelas autoridades.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.