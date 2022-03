Três homens são presos após furto em loja de Itaituba

A informação da Polícia Militar é de que na madrugada desta terça-feira (1º), três homens invadiram e furtaram produtos de uma loja na rua Dr. Hugo de Mendonça, no centro do município de Itaituba, no sudoeste do Pará. As informações são do site Giro Portal.

A notícia não demorou a chegar à PM, que ainda de madrugada, saiu ao encalço dos assaltantes. Uma guarnição realizava buscas no entorno do comércio, quando os policiais militares encontraram três homens na travessa Justo Chermont.

Ainda segundo a PM, na abordagem aos homens, próximo a uma das lojas Gazin, em uma vila abandonada, foram encontrados alguns objetos eletrônicos, como cartelas com pen drive e aparelhos medidores de pressão de pulso digital.

A polícia deu voz de prisão, de imediato, e os apresentou à 19ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil abrirá inquérito para apurar a responsabilidade individual dos acusados do crime de furto.

O crime de furto está expresso no artigo 155 do Código Penal, com a seguinte definição: subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, a pena é de prisão de um a quatro anos, e multa.